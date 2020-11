Restaurant le Saint Amable à Riom dans le Puy de Dôme

Cher clients, clientes, Commerçants, commerçantes de Riom, Les restrictions devenant de plus en plus dur, le restaurant le Saint Amable vous propose sa livraison. Du burgers à la truffade, pour les plus gourmands des crêpes et bientôt des pâtisseries sont à emporter (livraison pour tous les commerçants). Vous pouvez nous joindre aux 06 32 75 85 06 ou au 09 53 13 80 20 - Facebook du Saint Amable à Riom