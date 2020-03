Restaurant Le Trendy à Cazères en Haute-Garonne

Le restaurant, Le Trendy, en Haute-Garonne, à Cazères : un duo en cuisine, (et c’est aussi un couple dans la vie privée ) Jean Charles Briquet et Fanny Manuguérra. Fanny vient de Fonsorbes (en Haute-Garonne) et Jean-Charles vient de Touraine. Ils se sont rencontrés à Paris. Depuis décembre 2019, ils sont donc installés à Cazères, entre le Volvestre et le Comminges. Tous les deux aiment cuisiner des produits frais, de saison et dès que c'est possible, des produits locaux. Au Trendy, il y a un plat que les clients demandent et redemandent.

Fanny et Jean-Charles dans la cuisine du Trendy à Cazères © Radio France - Emmanuelle Wiener

Jean Charles Briquet et Fanny Manuguerra aiment travailler avec leur voisins immédiats. Il leur suffit de faire 20 mètres, de traverser l'avenue pasteur pour aller chercher leur pain chez le boulanger et leurs fruits et légumes chez le primeur.

Chez le primeur, juste à côté du restaurant à Cazères © Radio France - Emmanuelle Wiener

Après le primeur et la boulangerie; Jean-Charles et Fanny font aussi confiance à l'épicerie ambulante (produits locaux en vrac) Lilly Vadrouille. C'est donc un plus pour leur démarche locale et...environnementale

Jean-Charles dans l'épicerie ambulante Lilly Vadrouille © Radio France - Emmanuelle Wiener

Le Trendy propose également des cours de cuisine tout au long de l'année.