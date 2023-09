RESTO - "Ô belles gambettes" à Perpignan, la passion des vins doux d'ici et de la bonne cuisine

Lionel a deux passions : la gastronomie et les vins doux naturels du Roussillon

Voilà une adresse comme on les aime à Perpignan. Un restaurant traditionnel à la cuisine soignée, une grande terrasse face à la cathédrale et un passionné des vins doux naturels du Roussillon pour vous accueillir. Ecoutez !

Ö belles Gambettes" a ouvert il y a deux ans sur la place Gambetta à Perpignan. Et on s'y installe avec des membres du club photo de Prades qui exposent leur clichés dans la salle voutée du restaurant à l'occasion du Festival Off de photos amateurs.

Le plat du jour : un filet mignon au Banyuls © Radio France - David Rochier

A la carte en ce moment vous pouvez par exemple déguster un filet mignon basse température, cloché et fumé au bois de hêtre avant d'être arrosé d'une sauce au Banyuls.

Les invités de Bienvenue chez vous Ö belles gambettes à Perpignan © Radio France - Fred Lienard

Il faut dire que Lionel Escoubeirou, le patron est un passionné des vins doux de chez nous. Il en a toute une collection au restaurant et notamment les "Banyuls" de la cave de l'Etoile à Banyuls-sur-mer, une des plus vieilles caves coopératives du département créée en 1921. Une riche histoire racontée par Guillaume Augé, un des invités de l'émission, écoutez !