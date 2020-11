Comment réussir la cuisson des pâtes à tous les coups ?

Les pâtes, c'est plus que jamais le plat du confinement : facile à préparer, réconfortant et au cœur de nombreuses recettes. Mais savez-vous vraiment les cuisiner ?

Dans Minute Papillon ! aujourd'hui, Sidonie Bonnec a voulu redonner ses lettres de noblesse à un aliment qu'on aime mais qu'on maltraite : les pâtes ! Spaghettis, tagliatelles ou farfalles, les nouilles comme on aime les appeler n'ont pas de secret pour Pierre-Brice Lebrun, auteur du "Petit traité des pâtes" aux éditions Le Sureau.

Les astuces de cuisson des pâtes

"Pour commencer, les pâtes, c'est un tout" nous indique Pierre-Brice Lebrun. De la quantité de sauce à la qualité des pâtes en passant par la dose de fromage, tout est important. Il nous détaille quelques astuces et idées reçues sur la préparation des pâtes.

La forme des pâtes est importante

La forme des pâtes n'est pas uniquement esthétique. Selon si on utilise les pâtes lisses ou portant des rainures, selon si elles sont plates ou creuses, la sauce n'adhérera pas de la même façon au produit. Difficile par exemple de faire accrocher de la sauce tomate à des tagliatelles alors que les serpentinis semblent faites pour ça.

"Pour rendre une sauce collante et qu'elle adhère aux pâtes lisses, il suffit d'insérer un œuf cru dans la préparation", rappelle Pierre-Brice Lebrun.

Quant aux coquillettes, ce sont des pâtes inventées en France que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, ou presque.

Du sel mais pas d'huile dans l'eau de cuisson

La cuisson des pâtes, c'est tout un art mêlant timing et dosage. L'équilibre parfait pour réussir sa cuisson est pourtant assez simple comme le rappelle Pierre-Brice Lebrun :

La règle d'or pour la cuisson des pâtes, c'est 10, 100, 1000

En clair, il faut 10 g de sel pour 100 g de pâtes qu'on plongera dans 1000 g d'eau, soit un litre d'eau.

Concernant l'huile, c'est une légende. Ajouter de l'huile dans l'eau n'améliore pas la souplesse des pâtes et ne les rend pas moins collantes. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. En procédant ainsi, on va seulement gâcher de l'huile.

Une eau obligatoirement à ébullition

On ne le répètera jamais assez mais il faut attendre que l’eau bout pour y plonger ses pâtes. Une eau bouillante est le préambule à une cuisson réussie.

Pour être certain que l’ébullition ne retombe pas, on ajoute le sel dès que l’eau devient bouillante, juste avant d’y plonger les pâtes.

Dès qu’on a mis ses pâtes dans l’eau, il ne faut plus couvrir la casserole. Cela évite que les pâtes prennent un petit goût sucré pas très agréable et deviennent collantes.

Des pâtes qui collent, c’est parce qu’elles sont cuites trop longtemps ou avec un couvercle

Enfin, il est inutile de rincer les pâtes après la cuisson, d’autant que certains le font à l’eau froide ce qui dénature la texture du produit.

Râpez votre fromage

Que vous aimiez vos pâtes dégoulinantes de fils ou que vous préfériez les saupoudrer avec parcimonie, évitez le râpé en sachet et râpez-vous même le fromage de votre choix. Pour varier les saveurs, on peut remplacer le fromage habituel par un crottin de chèvre sec et tout juste râpé à la maison.

L'idée recette de Pierre-Brice Lebrun

Pierre-Brice Lebrun nous propose d'associer de la saucisse de Montbéliard avec nos pâtes.

La cuisson d'une saucisse de Montbéliard n'est pas compliquée : il suffit de la plonger dans une casserole d’eau froide et de la faire mitonner. La température qui augmente progressivement permet d’éviter que la saucisse n'éclate. On laisse la cuisson se faire à feu doux une vingtaine de minutes dans une eau toujours frémissante.

Pierre-Brice Lebrun nous propose d'utiliser cette eau de cuisson pour y faire cuire nos pâtes. On retire les Montbéliard, que l'on réserve à part, et on fait cuire les pâtes de notre choix dans l'eau de cuisson de la saucisse.

Quand les pâtes sont cuites à votre convenance et en respectant les conseils de cet article, on les accompagne de morceaux de saucisse et de dés de Comté. Une recette qui semble inratable, à tester ce soir à la maison.