RIVESALTES - Le Domaine de Rombeau, découvrez cette institution de la gastronomie catalane

Ici, on fait du vin depuis 6 générations. A Rivesaltes, le Domaine de Rombeau a vu le jour au 18e siècle. Une immense bâtisse qui accueillait à l'époque les cuves et que Pierre-Henri de La Fabrégue a eu l'idée de transformer en auberge catalane en 1993. Trente ans après, le restaurant est devenue une institution da la gastronomie catalane. Il est ouvert tous les jours de l'année et entre les séminaires, les mariages, les tablées d'amis, les banquets ou les repas en amoureux, il peut accueillir jusqu'à 1000 convives autour de bons petits plats de chez nous, écoutez !

ⓘ Publicité

loading

Aujourd'hui c'est Elise qui fait vivre l'héritage de son père. Les fondamentaux n'ont pas changé : grillades, convivialité, escargots à la catalane, foie gras, desserts, esprit épicurien et autres plats mijotés accompagnés par l'une des 25 cuvées du Domaine à découvrir à la cave attenante à la grande salle des chais.

Elise de La Fabrégue et une partie de son équipe en compagnie de Laurence de l'association PSI à Perpignan © Radio France - Fred Lienard

Chaque matin, Elise de La Fabrègue a un mot gentil pour chacun des membres de son équipe, sa famille comme elle dit. Une brigade qui s'affaire quotidiennement pour que tout soit parfait pour l'accueil des convives. Parmi eux, Roberto, le Chef ici depuis presque 20 ans, Déborah sa seconde de cuisine qui partage ses recettes de grand-mère ou Benoit le caviste qui vous conseille sur les accords mets-vins.

A l'entrée du Domaine de Rombeau © Radio France - Fred Lienard

Le Domaine de Rombeau innove aussi avec le recyclage des bouteilles servies au restaurant et vendues au prix de la cave. Des bouteilles qui seront réutilisées pour les prochaines cuvées.

Autre innovation : les saisons culturelles lancées cette année. Des dîners au cinéma avec le projection de films comme Bagdad Café ou Blues brothers.

Le Domaine de Rombeau se veut aussi solidaire. Chaque année, un repas est servi aux sans-abris pour Noël, des colis leur sont remis. Le restaurant soutient également l'association PSI qui a mis en place une épicerie solidaire à Perpignan pour les étudiants dans la précarité et qui organise des ateliers bien-être ou culturels ouvert à tous (yoga, dance, percussions. musique...)

D'ailleurs, en avril prochain en partenariat avec PSI, le Domaine de Rombeau accueillera le festival Kaî Fetch dédié aux arts africains (musique, dance, instruments)