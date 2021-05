En images : la réouverture des terrasses dans les landes

19 mai le grand jour ! Après plusieurs mois d'interruption, les cafetiers et restaurateurs des Landes ont rouvert leur terrasse. France Bleu Gascogne était en immersion de l'intérieur au littoral des Landes, pour voir comment se concilient convivialité et mesures sanitaires, toujours d'actualité.

Mercredi 19 mai 2021, la journée a commencé par une escapade, à la terrasse d'un bar-PMU de Tartas, dont l'activité s'est limitée de fait pendant sept mois à la vente à emporter. A présent, les clients sont de retour ! Gilles Fouquet était très touché de les acceuillir et Simon était l'un d'entre eux.

Gilles Fouquet, gérant du Café des Arceaux à Tartas, avec Simon, son tout premier client Copier

Les 1ers clients du Café des Arceaux tenu par Gilles et Clara Fouquet à Tartas © Radio France - Bernard Tessier

La deuxième étape de mon road trip a conduit à Rion des Landes, au sein d'une affaire familiale dans laquelle Christophe, dit "Titou", fait partie de la cinquième génération. Le confinement lui a permis d'écrire un livre sur sa passion de la cuisine, transmise depuis près d'un siècle.

Christophe Ducam dit "Titou", 5ème génération (depuis 2002) au restaurant "Le Bosquet" à Rion des Landes © Radio France - Bernard Tessier

Puis j'ai rallié la côte landaise, en mettant le cap sur un restaurant Italien de Lit et Mixe. Romain, son gérant, a avoué qu'il est parfois difficile de recruter du personnel, tout en étant confiant pour l'avenir ! Six personnes travaillent actuellement pour son établissement mais elles devront être deux fois plus nombreuses cet été. Et il y avait déjà de l'excitation mêlée à de l'appréhension pour cette reprise d'activité.

Romain Desnoux emploie 12 personnes en haute saison dans son restaurant "La Trattoria" à Lit et Mixe © Radio France - Bernard Tessier

Enfin, mon périple s'est achevé à Saint-Julien en Born. Le temps d'une halte sympathique, je suis resté admiratif devant l'architecture d'un restaurant : une maison de style landais, agrémentée de sa terrasse ombragée, où se côtoient habitués et gens de passage, dans ce coin très touristique. Daniel, l'heureux propriétaire, était très concentré en cuisine, afin d'offrir à ses clients un service exceptionnel dès ce premier jour.