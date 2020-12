RodNRoll remet au défi les restaurateurs toulousains en janvier 2021

Avec le challenge TakeAway impulsé par le blogueur culinaire Rodolphe Lafarge, les chefs de Toulouse ont gagné en visibilité et ont su se réinventer en proposant des recettes à emporter sur un thème donné chaque semaine. Bilan de cette initiative du confinement dans la Vie en Bleu.

Nous voulons lancer un festival de Street-Food à Toulouse dès que cela sera possible. Rodolphe Lafarge.

Hotdog revisité, Istanbul, New York, recettes avec des fleurs... les thèmes proposés par RodNRoll ont inspiré les cuisiniers de Toulouse qui ont passé ce confinement à adapter leur carte. Vente à emporter originale et visibilité boostée sur les réseaux sociaux de Rodolphe Lafarge. #TakeAwayChallenge largement relayé pendant quelques semaines à Toulouse, mais aussi Montauban et en Aveyron. Début 2021, RodNRoll nous confie qu'il veut relancer le concept avant l'ouverture tant attendue des restaurateurs d'Occitanie. Au micro d'Alban Forlot, Rodolphe, alias RodNRoll est l'invité de France Bleu Occitanie.