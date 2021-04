Comme on dit par chez nous, ces deux-là –le chou ROMANESCO et les coquilles SAINT JACQUES – se sont bien trouvés et forment un duo épatant !

ROMANESCO et SAINT JACQUES en DUO

Par personne :

3 noix de Saint jacques

1 louche de chou Romanesco coupé en petits morceaux

1 c à c de matière grasse

Sel et poivre

Quelques petites têtes de chou pour le décor

Mettre le chou dans une casserole avec de l’eau à mi-hauteur, couvrir puis cuire 8 à 10 min. L’égoutter puis l’écraser à la fourchette, saler et poivrer, ajouter la moitié de la matière grasse et mélanger. Réserver au chaud. Dans une poêle, faire fondre le reste de la matière grasse et y cuire les noix 3 ou 4 min sur chaque face. Dans un plat, disposer le chou, dessus répartir les noix et décorer. Ne reste plus qu’à servir ! Belle cuisine à tous, régine