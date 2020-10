Rondelles d'oignons craquants et crémeux d'escargots

INGREDIENTS :

- oignons

- escargots

- crème fraîche

LA RECETTE :

Mettre les rondelles d'oignons dans une pâte à beignets et les faire frire. Les réserver

Prendre les escargots, les poêler dans du beurre avec des échalotes du persil et un peu d'anis. Puis on rajoute la crème. On prend cette préparation qu'on pose sur nos rondelles d'oignons frits dans une assiette creuse. Bel dégustation

