Rôti de Daurade Sébaste à l’ail

Dorade ou daurade ? Les 2 orthographes conviennent. Beaucoup de poisson portent le nom de daurade. La plus connue est la daurade royale.

*L’autre nom de la daurade Sébaste est la Rascasse.

** Pour éplucher l’ail plus facilement, à l’aide du plat d’un couteau large ou d’un galet, écraser la gousse ainsi la peau se détachera et ne collera plus à la gousse ni aux doigts !

Une recette qui peut se déguster froide avec une petite mayonnaise.

Pour 2 personnes :

400g de filet de daurade Sébaste avec la peau*

4 gousses d’ail épluchées et coupées en 2**

Sel et poivre

Le filet posé à plat, côté peau sur le plan de travail, à l’aide d’un couteau plat et effilé, en le glissant entre la chair et la peau du filet, séparer la peau de la chair sur les 2/3 du filet. Saler et poivrer la chair. Faire 8 entailles dans la chair et glisser dans chacune d’elles un morceau d’ail. Rouler la chair en partant côté peau et chair non séparées, puis se servir de la peau « séparée » pour entourer le rôti ainsi nul besoin de ficelle. Serrer au maximum. Placer dans une cocotte allant au four (il faut que le rôti soit serré sinon ajouter des légumes), ajouter 2 c à s d’eau froide, COUVERCLER, enfourner sans préchauffage et cuire 20 à 30 min Th7 (210°). Servir chaud ou froid.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine