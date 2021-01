Rouergue Saveurs à Rodez, pour le plaisir des papilles

Rouergue Saveurs, c'est d'abord une vitrine réfrigérée de près de 10 mètres de long, avec du veau, de l'agneau, du porc, des volailles, du bœuf, etc. Un étal impressionnant qui n'est qu'une partie de cet immense magasin dédié au terroir et aux plaisirs de la table. C'est la boutique de Pierre Azémar, artisan boucher, qui s'est spécialisé dans la côte de bœuf maturée.

La viande maturée, c'est tendance. Explications et présentation par Pierre Azémar. Copier

Souvent, ces pièces de viande rassie, noircie, sont vendues à des prix astronomiques, 50€, 100€ le kilo et même parfois plus. Un tarif justifié par la qualité des bêtes, le coût de l'équipement qui va permettre de faire vieillir et s'attendrir les meilleurs morceaux du bœuf, et le temps nécessaire pour la maturation. A Rouergue Saveurs, où les côtes de bœuf sont maturées de 50 à 60 jours, le tarif est abordable : 33,80€ le kilo.

Dégustation et conseils cuisson. Copier

Il y a plusieurs manières de cuire une côte de boeuf. Mais pour Pierre Azémar, une constante : la viande doit être saisie. © Radio France - A.W.

La boutique de Pierre Azémar s'étend sur plusieurs centaines de mètres carrés. Derrière chaque produit, une histoire. Jeune artisan boucher, Pierre Azémar ne connaît pas toutes les anecdotes qui se cachent derrière les centaines de produits que contient son magasin. Mais il peut en raconter des dizaines, des histoires de producteurs, de terroir, de gastronomie locale. Voici quelques exemples pour France Bleu Occitanie.

Des pruneaux à l'aligot, en passant par les yaourts. Copier

Rouergue Saveurs est un paradis pour les gourmets. © Radio France - A.W.

Jeune entrepreneur dynamique, Pierre Azémar est artisan boucher mais aussi vice-président de la chambre des métiers de l'Aveyron et président de la section Aveyronnaise du Centre des jeunes dirigeants. Fils et frère de boucher, il nous raconte son parcours.

Le patron de Rouergue Saveurs met la main à la patte deux jours par semaine, par plaisir et pour garder le contact avec les clients et les produits. Copier

Pierre Azémar devant la vitrine du rayon boucherie. © Radio France - A.W.