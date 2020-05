Sablés ultra fondants de Claire Verneil.

Claire Verneil a été avocate dans une autre vie, mais passionnée de cuisine, elle s'est reconvertie , dans la pâtisserie en passant par l'émission de télé Masterchef.

Aujourd'hui la jolie niçoise est chef pâtissière pour son propre compte, voila sa recette :

On va la réaliser avec les enfants, ils vont adorer préparer leurs propres goûters

il va falloir mélanger 100 g de beurre, 50 g de sucre semoule et 1 gousse de vanille

On ajoute ensuite un 1/2 oeuf et fouette énergiquement

On ajoute 200 g de farine, 50 g de maïzena et 1 c à café de levure chimique

A ce stade, il faut bien pétrir ce mélange sablé jusqu'à obtenir une belle boule de pâte

On va ensuite l'étaler sur du papier sulfurisé en une couche fine d'environ un demi centimètre. On utilise des emporte pièces rond pour former nos sablés. Une fois cette étape finie, on va les placer au frais durant 45 mn.

Au bout de ce temps, on les sort et on va évidé au centre un sablé sur deux, en utilisant un couteau à fine lame, on applique la pointe au milieu du sablé et on fait un mouvement circulaire afin d'avoir un joli petit creux rond

Sur une plaque de cuisson, on dispose les sablés, toujours sur sa feuille sulfurisée et on les cuit durant 10/12 mn à 180 degrés, thermostat 6

On les sort et on laisse refroidir. Puis on saupoudre avec du sucre glace les sablés évidés, on garnit les autres avec de la pâte à tartiner ou de la confiture, en ce moment l'abricot est de saison, j'avoue que c'est ma préférée.

Et pour finir on met les sablés évidés sur les sablés garnis et on a plus qu'à se régaler de ce goûter délicieux qui va plaire aux petits comme aux grands.

La page Facebook de Claire Verneil