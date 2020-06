Salade apéritive

Bien meilleure que les cacahuètes, pourquoi pas une salade pour l’apéritif ? Des textures et des saveurs différentes pour cette salade qui ouvre l’appétit, une salade apéritive ! Peuvent être ajoutés à cette salade d’autres légumes, comme des carottes râpées, du céleri, des betteraves, etc. d’autres fruits comme des poires, des pommes, des bananes, du fromage, etc. A chacun de réaliser sa salade en fonction de ses gouts à condition qu’elle soit riche en légumes et en fruits pour porter le titre de salade apéritive !

*Les graines peuvent être du chanvre, lin, sésame sarrasin ou autres.

Par personne :

½ concombre épluché

1 pêche essuyée

1 petite tomate essuyée

½ petite courgette épluchée

1 petit oignon blanc

Sel et poivre,

1 c à s de vinaigre,

1 c à s d’huile

Et facultatif, 1 c à s de graines*

Partager en 2 le concombre dans la longueur, l’épépiner et le détailler en petits morceaux, le placer dans un linge ou un papier absorbant et réserver. Couper la pêche en deux, la dénoyauter, la couper en petits morceaux et la réserver. Couper la tomate en petits morceaux, ôter les pépins, les mettre dans un bol mixeur, mixer pour en faire un jus et réserver. Réserver la chair. Râper la courgette avec le gros côté de la râpe et réserver. Emincer très finement l’oignon blanc et le réserver. Dans un saladier, mettre le concombre, la pêche, la chair de la tomate, la courgette, l’oignon blanc, saler et poivrer et mélanger. Ajouter le vinaigre et mélanger. Ajouter l’huile ou le jus de tomate. Mélanger. Avant de servir saupoudrer avec les graines.

A demain, belle cuisine à tous, régine