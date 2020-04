Salade d'onglet de bœuf mariné pour 4 personnes

Dans un saladier, verser 2 c a c de moutarde, 25 cl d'huile d’olive, 1 c à s de vinaigre, le jus d'un citron vert, un peu de piment d'Espelette et une gousse d'ail écrasé. on mélange et dans un plat on verse sur 250 g d'onglet de bœuf afin de le faire mariner durant 20 minutes au frais.

Pendant ce temps, dans un petit saladier, on verse un jus de citron avec 6 cuillerées à soupe d’huile d’olive qui servira à assaisonner la salade.

On coupe 100 g de tomates cerises en 2 ou 4, on effeuille un peu de coriandre, on coupe en quartier une botte de radis rose et on rince une boite de maïs.

On va faire griller la pièce de viande en fonction de la cuisson voulue, moi j'ai une préférence pour une viande saignante, on la retire de la cuisson et on la laisse reposer 2 à 3 mn.

On se fait un bon jus de cuisson en déglaçant dans la poêle avec un jus de citron vert et du vinaigre balsamique. Il ne nous reste plus qu'à couper la viande en lanières.

On prépare la salade, composée de mâche, du maïs, des tomates, des radis avec la vinaigrette au citron

Déposer dans un joli plat ou dans des assiettes individuelles, ajouter les lanières de viande, quelques noix de cajou et verser la sauce de la poêle sur la viande.

Honnêtement avec ce genre de recettes si vous n'êtes pas une star du petit écran vous serez de toute façon la star de ceux qui vous aime.