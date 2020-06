La salade « cuite » et pas très jolie qui accompagne les gésiers confits est remplacée par des courgettes crues, râpées… Une recette simplissime et délicieuse, je vous en donne ma parole !

Salade de gésiers confits aux courgettes

Délicieux gésiers confits et courgette râpée au gout de noisettes.

Les gésiers doivent impérativement être servis chauds, c’est leur gras qui remplacera l’huile dans cette salade.

**Attention ne pas les piquer avec une fourchette, cela les « trouerait », leur ferait prendre du gras et perdre de leur gout.

*Gros côté de la râpe pour des morceaux plus gros qui rendront moins d’eau et garderont une texture plus ferme et petit côté de la râpe pour des morceaux plus fins qui rendront plus d’eau et auront une texture humide et plus molle.

Par personne :

5/6 gésiers confits

1 petite courgette épluchée

Sel

Poivre

1 c à bouche de vinaigre

Partager la courgette en 2 dans le sens de la longueur et si besoin l’épépiner. Râper la courgette avec le gros côté de la râpe*. Saler et poivrer et réserver. Mettre les gésiers à chauffer doucement dans leur graisse. Si besoin (trop d’eau) avec les courgettes, les égoutter puis ajouter le vinaigre et mélanger. Dresser les courgettes dans un plat ou une assiette, dessus déposer les gésiers chauds égouttés à l’aide d’une fourchette**. Servir

Belle cuisine à tous, à demain, Régine