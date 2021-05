Salade de printemps : une recette pleine de fraîcheur

Avec les beaux jours on a tous envie de légèreté et de fraîcheur dans nos assiettes. La recette de salade toute verte de Yannick permet de goûter pleinement aux légumes du moment. Des légumes frais et croquants, un assaisonnement délicatement pimenté composent cette salade de printemps.

La recette de salade printanière de Yannick est une salade végétarienne.

Les ingrédients de la salade de printemps de Yannick :

1 botte d'asperges vertes

Des fèves

Des haricots verts

Des feuilles d'épinard

1 petit piment rouge

1 grosse échalote

Sel + poivre + huile d'olive

De l'huile de sésame grillé

Le jus d'1/2 citron

Des graines de sésame

Des graines de pavot

Le conseil de Yannick : ne pas blanchir les légumes trop longtemps, ils doivent garder leur texture et leur croquant.

