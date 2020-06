Salade fleurie

Pour cette salade plusieurs textures : les pétales ciselés dans la vinaigrette pour la parfumer, les feuilles croquantes de la laitue, les pétales farcis de fromage, les fleurs ou pétales entiers. Huile et vinaigre sont « basiques » car seules les fleurs doivent parfumer la salade.

_*Des pétales de roses, d’hémérocalles, de thym, de capucine, de monarde, d’agastache, de pissenlit, de primevères, tulipes, géraniums odorants, coquelicots, bleuet,…_à chacun sa fleur ou ses fleurs pour cette salade.

**il suffit souvent d’épousseter les fleurs, les laver est donc inutile et surtout cela gâcherait leur beauté.

***Les pétales vont macérer et conférer tout leur parfum à la vinaigrette.

Par personne :

8 à 10 feuilles de laitue lavées

Sel, poivre

1 c à s de vinaigre de cidre

1 c à s d’huile tournesol ou olive

2 louches de fleurs*

2 c à s de fromage frais

Dans un grand saladier, saler et poivrer, ajouter le vinaigre, remuer et laisser reposer 2 à 3 min. Ajouter l’huile, mélanger et réserver. La vinaigrette est prête ! Nettoyer les fleurs**. Ciseler finement la moitié d’entre elles et les ajouter à la vinaigrette, mélanger. Réserver au moins 20 min***. Dans les plus grandes pétales, plier des petites boulettes de fromage frais. Réserver. Tout est prêt : feuilles de laitue essorées, la préparation vinaigrette + Fleurs ciselées, fleurs au fromage, reste de pétales. Avant de servir déposer les feuilles de laitue sur la vinaigrette, mélanger. Dessus répartir les pétales au fromage, puis décorer avec les fleurs restantes. Belle cuisine à tous, à demain, Régine