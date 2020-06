Salade fruits Jolie Jolie

Une salade à dresser à la dernière minute et à proposer avec des biscuits ou un massepain. Sinon, elle peut aussi orner une tarte fine ou remplir des choux –sans crème ! Une salade de fruits originale aux différentes textures : des fruits frais -crus et cuits-, des fruits en conserve, des fruits congelés, le tout servi dans une pomme évidée.

Pour les fruits frais crus, j’ai choisi des fraises et pour les cuits, de la pomme.

*Pour les fruits en conserve, j’ai choisi les cerises italiennes « amaretta » sinon prendre des oreillons de pêche ou d’abricot ou des cerises en conserve.

**Les framboises et le kiwi se congèlent facilement. Les congeler la veille. Il faudra les sortir du congélateur à la dernière minute.

Par personne :

1 pomme non épluchée

½ c à c de beurre

3 ou 4 framboises congelées**

3 ou 4 petits morceaux de kiwi congelés**

2 ou 3 fraise lavées et équeutées

2 ou 3 cerises à l’italienne « amaretta »*

1 c à c de jus de citron

Facultatif, ½ c à c de menthe, de mélisse ou monarde ciselée

Pour le décor, 1 ou 2 feuilles de menthe, de mélisse ou de monarde

« Décapiter » la pomme et à l’aide d’une petite cuillère l’évider jusqu’à ne laisser qu’une épaisseur de 5 mm. Débarrasser tous les morceaux évidés des pépins et morceaux de trognons. Découper en petits morceaux. Dans une poêle, chauffer le beurre, hors du feu mélanger les morceaux avec le beurre, mélanger et cuire jusqu’à les faire dorer. Dans un saladier, mélanger les pommes, les cerises à l’italienne et les fraises coupées en petits morceaux, ajouter le jus de citron, les herbes ciselées, mélanger et réserver. Au moment de servir, remplir la pomme évidée et proposer le reste dans un bol, juste au moment de servir dessus répartir les fruits congelés et décorer. A demain, belle cuisine à tous, régine