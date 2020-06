Salade Marguerite (avec des restes de volaille cuite)

Pourquoi Marguerite ? Parce que Marguerite adorait ma recette et je lui préparais Sa salade à chacune de ses visites.

Cette recette peut être faite à partir de n’importe quels restes de volaille à condition qu’il s’agisse d’une volaille fermière avec foie et gésier bien sûr !

*Le mélange de graines de sarrasin et de sel est facile à faire : ¾ de graines de sarrasin et ¼ de gros sel broyés ensemble ! Un mélange à proposer avec une soupe, à mettre dans les sauces salades, avec les pâtes et avec les radis !

Par personne :

Des feuilles de laitue batavia lavées et essorées

1 louche de chair de volaille cuite coupée en petits morceaux

1 c à s rase de fromage blanc

1 c à s de persil ciselé finement

La moitié du foie et du gésier

1 gousse d’ail (de préférence cuite)

Sel et poivre

1 c à s de mélange graines de sarrasin et sel*

1 c à s de fromage à pâte persillée fondu et refroidi

1c à s de vinaigre de cidre

Pour le décor, des fleurs, des morceaux de fruits ou de légumes.

Mixer ensemble chair de volaille, fromage blanc. Ajuster le persil, le sel et le poivre, mélanger et façonner en boulettes. Réserver. Dans une assiette, placer le mélange sarrasin/sel. Mixer ensemble, gésier, foie, ail. Poivrer et mélanger. Façonner des petits tronçons et les placer dans l’assiette avec le mélange puis les rouler afin qu’ils s’enrobent totalement du mélange. Dans un bol, mélanger fromage fondu et vinaigre. Poivrer et remuer. Dans une assiette ou un plat, dresser la salade. Dessus répartir harmonieusement les boulettes et les tronçons, répartir la sauce au fromage. Décorer et servir.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine