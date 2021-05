SALADE PIQUE-NIQUE

Pour cette salade, les coudes, les tortis et les macaronis sont idéales. Il est important d’assaisonner les pâtes alors qu’elles sont chaudes ainsi la matière grasse enrobe les aliments plus facilement et moins de vinaigrette est nécessaire.

Une salade pour un pique-nique préparée spécialement pour fêter les Mamans et si le beau temps n’est pas au rendez-vous pourquoi pas un pique-nique dans le salon ?

Par personne :

1 petite louche de pâtes cuites, bien égouttées et chaudes

3 carottes nouvelles épluchées et coupées en fines rondelles

6 radis nettoyés et coupés en petits morceaux

1 oignon blanc épluché et finement coupé (vert et blanc)

Sel et poivre

1 c à c de vinaigre

1 c à c d’huile

15 petits morceaux de fromage (comté, cantal ou autre)

Dans un saladier, mettre les pâtes chaudes, les légumes, le sel, le poivre et mélanger. Ajouter le vinaigre et mélanger. Ajouter l’huile et mélanger. Laisser tiédir puis ajouter le fromage et mélanger. Laisser refroidir et servir (à T° ambiante). Belle cuisine à tous, régine