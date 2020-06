Samuel Ginestet, paysan-boulanger dans le Tarn

Samuel Ginestet est paysan-boulanger à la ferme de Crébassières, dans le Tarn près de Cadalen. Il fait aussi des pâtes artisanales. Histoire de gourmandise et de famille.

A une vingtaine de kilomètres d’Albi, la famille Ginestet-Cruzel travaille sur la Ferme de Crébassières. Depuis novembre 2019, Samuel, le fils a rejoint le GAEC familial pour faire du pain. Avec le blé de la ferme, il fait également des pâtes artisanales. Dans son fournil de 100 mètres carrés, un espace pour le grand four en brique, un espace pour le travail de la pâte à pain, et un espace pour le stockage de la farine et des pains.

Samuel Ginestet et sa maman, Sylvie © Radio France - Emmanuelle Wiener

Dans La Tarn à Cadalen, la Ferme de la famille Ginestet-Cruzel. Pour les cultures : asperges vertes, orge et blé. Le blé est utilisé pour la fabrication de pâtes artisanales et de pain. C’est du circuit court, puisque le blé est transformé en farine, sur le moulin à meule de pierre situé juste à côté du fournil. Notez que ce moulin est à base de matériau local (du bois de Lautrec et de la pierre du Sidobre)

