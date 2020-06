Sandwiches Courgettes au Chèvre

La plancha est parfaite pour cette recette mais une poêle est tout aussi bien.

Des petits sandwiches pour un apéritif sans pareil, pour une entrée improvisée, pour des pique-niques atypiques, pour une fin de repas différente, pour des en-cas agréables…Des petits sandwiches à manger chauds, tièdes ou froids tels quels ou avec des feuilles de salades vertes, des courgettes crues râpées, des concombres sauce yaourt…Des petits sandwiches qui peuvent se préparer à l’avance et qui se réchauffent parfaitement à la vapeur.

*La courgette doit avoir la peau tendre donc jeune et fraîche !

**le fromage doit impérativement être à T° ambiante depuis au moins 2 h avant utilisation.

Par personne :

1 courgette*

1 petit fromage de chèvre**

Laver la courgette et couper les 2 extrémités. La détailler en 20 rondelles d’environ 5mm d’épaisseur. Détailler le fromage de chèvre en 10 petites tranches de 3 à 4 mm d’épaisseur. Sur la plancha ou dans la poêle disposer les rondelles de légumes et cuire 2min. Retourner 10 rondelles et les garnir avec le fromage. Puis sur chaque tranche de fromage, déposer 1 rondelle de légumes côté cuit. Cuire 2min puis retourner les sandwiches et cuire à nouveau 2min. Retirer du feu et placer dans un plat de service.

