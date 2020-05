Sauce aux fraises et au café

Fraises et un peu de café pour cette sauce ? Le résultat est génial !

Choisir des fraises bien mûres et les placer au moins 1h à T° ambiante.

*Il est préférable d’utiliser du beurre ou mieux du beurre clarifié sinon choisir une huile d’olive.

Cette sauce est à proposer avec des gâteaux secs, des massepains, de la glace, un fromage blanc, sur une tranche de pain agrémentée de Chantilly mais aussi telle quelle !

Par personne :

150g de fraises lavées puis équeutées

1 c à s de café fort

20g de sucre

½ c à c de beurre*

1 c à c de fécule de maïs

1c à s d’eau froide

Quelques gouttes de jus de citron (ou un peu +)

Quelques feuilles de menthe ou autres pour décorer (facultatif)

Couper les fraises en morceaux. Placer le beurre dans une poêle, le faire fondre, attendre qu’il tiédisse, ajouter les fraises et les mélanger au beurre afin qu’elles en soient totalement enrobées. Chauffer et en remuant cuire 2 à 3 min. Eteindre puis ajouter le café, remuer, ajouter les sucre et remuer. Laisser tiédir puis prélever 1/3 des fraises et les réserver. Mixer le reste des fraises.

Diluer la fécule avec l’eau et l’ajouter aux fraises mixées puis remettre à chauffer dans la poêle 2 à 3 min. Laisser refroidir puis ajouter le jus de citron. Décorer et servir frais.

A demain, belle cuisine à tous, régine