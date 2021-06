SAUCES BBQ BEURRE AROMATISE, BEARNAISE, TOMATES CHEVRE

SAUCES BBQ avec BEURRE AROMATISE, BEARNAISE et TOMATES CHEVRE

BEURRE AROMATISE

Ingrédients :

1 c à s de beurre ramolli mais pas fondu

½ c à s d’herbes et/ou plantes aromatiques finement ciselées

Sel et poivre

Amalgamer ensemble tous les ingrédients et laisser reposer au frais au moins 1 h avant de s’en servir.

SAUCE BEARNAISE

Cette sauce peut se conserver quelques jours au réfrigérateur car elle est cuite !

Par personne :

1 échalote pelée et hachée

1 belle p de thym

1 c à c rase de feuilles d’estragon

1 c à s de vinaigre de vin blanc ou de cidre

½ c à s de vin blanc (qui peut être remplacée par du vinaigre)

Sel et poivre

1 jaune d’œuf battu

2 c à s de beurre clarifié.

Pour le décor, ½ c à c de feuilles d’estragon frais ciselées.

Cuire ensemble échalote, thym, estragon, vinaigre et vin jusqu’à ce que le liquide se réduise puis filtrer et laisser refroidir. Verser ce liquide dans un saladier allant au bain-Marie, ajouter le jaune d’œuf, mélanger et placer au bain-Marie. Chauffer doucement et incorporer le beurre ½ c à c par ½ c à c. Chaque ½ c à c doit être fondue et amalgamée avant d’incorporer la suivante. Saler et poivrer. Quand tout le beurre est incorporé, la sauce est prête. Décorer. Servir chaude ou tiède.

SAUCE TOMATE au CHEVRE

Par personne :

1 belle tomate essuyée

1/2 petite carotte

1 petit oignon épluché

Sel et poivre

2 c à s de fromage de chèvre

Détailler les légumes en morceaux et les placer dans un faitout. Couvercler et cuire 10min à feu fort. Puis découvercler, saler et poivrer et cuire à feu modéré 15 min. La sauce doit réduire sinon continuer la cuisson encore quelques min. Mixer. Ajouter le fromage et mixer à nouveau. Réserver.

Belle cuisine à tous, régine