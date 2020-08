Ces saucisses de bœuf aux tomates peuvent se manger froides. Il suffit alors d’ajouter alors à la sauce tomates 1 c à c de vinaigre de cidre.

Saucisses de bœuf aux tomates

Il est important de saler en fin de cuisson car, durant la cuisson, le sel rendrait la viande dure.

Par personne :

1 saucisse ou 2 chipolatas de bœuf (ou autre)

2 tomates lavées et coupées en petits morceaux

2 échalotes nettoyées mais non épluchées

Sel et poivre

1 petite feuille de laurier.

Pour l’accompagnement, quelques tomates crues de variétés différentes.

Mettre à cuire ensemble tomates, échalotes, laurier et saucisse en ajoutant de l’eau à mi-hauteur, poivrer, couvercler et cuire à feu doux 20 min en vérifiant qu’il y ait toujours assez de liquide (si besoin ajouter un peu d’eau chaude). Découvercler, saler et cuire encore 5 mn à feu plus fort pour réduire la sauce. Extraire la pulpe des échalotes et la remettre avec les tomates et servir en compagnie des tomates crues.

Belle cuisine à tous, régine