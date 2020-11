RECETTE - Saumon poché façon créole servi froid en salade

INGREDIENTS :

pour le bouillon de légumes : carotte, céleri branche et rave

- un pavé de saumon

- huile de colza et sésame

- citron

- curry

LA RECETTE :

On épluche les légumes et les couper en cubes ou en bâtonnets. On les plonge dans de l'eau froide pour bien garder toutes les saveurs et on fait cuire sans rajouter de sel. Les légumes doivent être croquants. On réserve

On va utiliser cette eau de cuisson pour faire pocher le pavé de saumon que l'on met entier pendant 5 mn dans de l'eau à peine frémissante, à 85°. On le réserve au frigo

Pour la vinaigrette, on utilise de l'huile de colza qui est neutre, un peu d'huile de sésame, un peu de lait de coco, du curry, du jus de citron. On émulsionne le tout.

On dresse nos légumes dans une assiette, le pavé de saumon par-dessus et on nappe avec la vinaigrette. Régalez vous !

patrick Feidt chef traiteur du Mat de Cocagne à Barr

Le chef nous présente son ustensile fétiche, un couteau offert par le chef Simon. Un chef qui a démocratisé les techniques de cuisine en créant un site internet

Réécoutez l'émission avec patrick Feidt chef traiteur du Mat de Cocagne à Barr