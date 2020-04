Serge Viera chef 2 étoiles à Chaudes-Aigues, Les oeufs dans nos recettes et Valrhona la cité du gôut, Mercotte

Le site du chef Serge Vieira

Né en 1977 à Clermont-Ferrand, au sein d’une famille portugaise de 5 enfants, Serge Vieira est un passionné de dessin industriel qui aurait dû normalement le conduire tout droit dans un Bureau d’Etudes tant le langage graphique figuratif lui est familier mais il se tourne finalement vers son autre passion : la cuisine.

Après son apprentissage dans l’établissement de Dominique Robert à Chamalières, il remporte un premier concours, celui du « meilleur jeune cuisinier Auvergne-Québec ». Il n’a que 20 ans.

A partir de là, c’est le début d’une longue ascension pour le jeune homme qui rejoint ensuite le prestigieux restaurant de Bernard Andrieux à Clermont-Ferrand, avant d’intégrer avec brio l’équipe du Château Marçay à Chinon, classé Relais & Châteaux. Il devient alors Chef de Partie et, bientôt, amoureux… par sa rencontre sur les lieux avec Marie-Aude, qui deviendra sa femme. Désormais ensemble, ils rejoignent L’Espérance à Saint-Père-sous-Vézelay chez Marc Meneau, 3 étoiles au Michelin, et là, c’est la révélation… Pendant 3 ans et demi, Serge Vieira découvre le terrain, observe et apprend. Tous deux partent ensuite à l’Auberge des Cimes chez Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid où, remarqué pour son talent par le Chef étoilé, celui-ci l’intime de se présenter au Bocuse d’or, le concours le plus prestigieux en matière de gastronomie. Qualifié, il se prépare intensément à la compétition pendant plusieurs mois sous l’œil de Régis Marcon qui le guide, entouré par une équipe de maîtres-cuisiniers de France de haute volée : Jacques Décoret, Éric Pras et Davy Tissot. Il remporte le Bocuse d’Or en 2005, à seulement 27 ans.

