Soufflé au Vert

Pour toutes les préparations avec des blancs d’œuf battus en neige, le four doit être préchauffé.

*Les feuilles vertes peuvent être des épinards, des orties, de la laitue, des feuilles de plantes aromatiques, des blettes, etc. Les faire tomber, c’est les jeter dans une poêle ou une casserole chaude afin qu’elles fondent.

Choses importantes pour réussir 1 soufflé et ne pas qu’il retombe :

1/Moule doit être beurré, fariner puis réserver au réfrigérateur au moins 20 min.

2/Préchauffage obligatoire comme pour toutes les préparations avec des œufs montés en neige.

3/***1 pincée de farine ou de fécule une fois les œufs montés en neige qui a la cuisson évitera les petites bulles d’aire d’éclater et de faire « dessouffler » le soufflé !

4/Ne pas ouvrir la porte du four pour regarder.

5/ Ne pas faire de soufflés lorsque les invités sont trop nombreux

6/** Ne pas oublier « Les invités peuvent attendre le soufflé, mais le soufflé, lui, n’attend pas les invités ! »

Par personne :

1 louche de feuilles vertes lavées et équeutées*

1/2 c à c de beurre

Sel et poivre

1 c à c de farine

3 c à s de crème fraîche liquide

1 œuf (jaune et blanc séparés)

1 pincée de sel + 1 de farine pour le blanc d’œuf***

Pour le moule, ½ c à c de beurre +1/2 c à c de farine

Beurrer le moule jusqu’en haut, puis le fariner et le placer dans le réfrigérateur.

Préchauffer le four Th 7 (210°).

Faire tomber les feuilles**. Une fois cuites, éteindre, ajouter le beurre, saler (peu car les feuilles vertes retiennent le sel) et poivrer puis laisser refroidir. Dans le bol mixer, déposer les feuilles cuites, le jaune d’œuf et la crème fraîche, mixer jusqu’à obtenir une préparation lisse. Ajouter la farine et mélanger. Battre le blanc en neige + 1 p de sel. Une fois battu, ajouter la pincée de farine et mélanger délicatement (avec une « Maryse », c’est plus facile). Petit à petit, toujours délicatement, incorporer le blanc en neige à la préparation puis verser avec délicatesse dans le moule. Cuire 15 à 20 min Th7 puis servir aussitôt **!

A demain, belle cuisine à tous, régine