SOUPE à l’OIGNON

Pour une veillée réussie, cette soupe à l’oignon est un vrai cadeau. Elle réchauffe autant les papilles que les cœurs. Une astuce pour colorer votre soupe est d’ajouter 2 grains de chicorée par personne ou 1 larme de chicorée liquide. Attention trop de chicorée rendrait la soupe amère. Aux oignons peut être ajoutée 1 gousse d’ail épluchée et émincée (par personne). Bien sûr cette soupe peut être mixée.

*Suer les oignons : les cuire en les remuant jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides.

** Le temps de cuisson est pour 1 personne, ajouter 5 min supplémentaires par personne supplémentaire.

Par personne :

3 beaux oignons épluchés et finement émincés, 1 c à c de matière grasse (si possible du beurre clarifié), 1 c à s de farine, sel et poivre, 1 c à s de vinaigre de cidre, de l’eau chaude.

Pour l’accompagnement, 1 tranche de pain de campagne, 4 petites tranches de Cantal.

Dans une cocotte, chauffer la matière grasse puis y faire suer* les oignons. Hors du feu ajouter la farine et mélanger de façon à ce que chaque morceau d’oignons en soit enrobé. Ajouter de l’eau chaude à hauteur + 1 hauteur d’eau, saler et poivrer, ajouter le vinaigre, remuer et cuire 15 à 20 min** à feu doux en remuant assez souvent. Si la soupe est trop épaisse ajouter de l’eau chaude. Pendant ce temps, partager la tranche de pain en 4, sur chaque morceau déposer 1 morceau de fromage et déposer sur une tôle. 15 min avant de servir la soupe, préchauffer le four Th8 (240°), enfourner la tôle et laisser fondre 5 min.

Servir la soupe bien chaude en compagnie des tranches de pain.

Belle cuisine à tous, régine