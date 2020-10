Soupe à la choucroute

INGREDIENTS :

- chou à choucroute

- crème fraîche

LA RECETTE :

Prendre du chou à choucroute déjà cuit, récupérer un peu de jus de cuisson et vous mixez.

On rajoute un peu d'eau et du bouillon, on mixe à nouveau. On peut laisser un peu de morceaux de chou à choucroute mais si vous préférez, vous pouvez filtrer dans une passoire. On rajoute un peu de crème fraîche. Bon dégustation

Sylvie Grucker, cheffe du pressoir de bacchus à Blienschwiller - yzabel chalaye

L'ustensile fétiche de la cheffe, c'est cette sonnette offerte par son mari il y a 17 ans et qui permet de faire la liaison entre les cuisines et la salle

Retrouvez l'émission consacrée aux choux avec Sylvie Grucker, cheffe du restaurant Le pressoir de Bacchus ci-dessous