SOUPE « APRES FÊTES »

Les vertus des soupes, leur histoire, leurs préparations et les recettes différentes que l’on peut faire chaque jour font des soupes un partenaire idéale pour se maintenir en bonne santé et se régaler ! d’ailleurs n’a-t-on pas soigner avec les soupes ?

Par personne :

1 branche de céleri

1 pomme de terre

1 poireau

1 feuille de laurier

Sel et poivre

80 g de filet de poisson détaillé en morceaux

½ c à c de beurre + 1 c à c de jus de citron

Laver, éplucher et couper les légumes en petits morceaux puis les faire cuire avec le laurier, sel et poivre et de l’eau à hauteur + 1 hauteur d’eau. Jusqu’à ébullition le feu doit être fort puis le baisser et cuire 20 min. Ensuite ajouter le poisson et cuire à couvert 10 min. Pendant ce temps, amalgamer à la fourchette le beurre et le jus de citron jusqu’à obtenir une pâte homogène et la proposer avec la soupe.

Belle cuisine à tous, régine