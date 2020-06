Soupe de Poulet aux cerises

Pourquoi des cerises dans des recettes salées ?

Elles apportent un acidulé incomparable et mettent en valeur les volailles, le porc, le veau mais aussi les poissons à chair blanche, en purée avec des fromages de chèvre chauds et même cuisinées avec des pommes de terre ou dans une salade de concombres.

*Saler et poivrer la viande avant cuisson à condition de laisser reposer (réserver) quelques minutes ainsi le sel fera sortir l’humidité et intensifiera la saveur de la viande.

Par personne :

150 g de blanc de poulet

1 c à c de matière grasse

Sel et poivre

2 petits oignons blancs ciselés

15 cerises.

Emincer le poulet en fines lanières, les déposer dans une assiette, saler et poivrer et remuer afin que sel et poivre se répartissent sur toutes les surfaces de poulet. Réserver au moins 15 min*. Dans un faitout, chauffer la matière grasse et y faire dorer le poulet. Ajouter les oignons et les cuire jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Ajouter de l’eau à hauteur + 1 hauteur d’eau. Saler et poivrer. Cuire 15 à 20 min à feu doux. L’eau doit réduire de moitié (si il y a trop de liquide, augmenter la flamme et si il n’y en a pas assez ajouter de l’eau chaude). Ajouter les cerises et cuire 5/6 min.

