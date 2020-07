Soupe froide à la sarriette (ou autre herbe)

La soupe froide peut être servie à l’apéritif ainsi elle remplira tout à fait son rôle : être apéritive, c’est à dire ouvrir l’appétit, il faudrait alors l’appeler « Cocktail à la sarriette » !

Comme toutes les soupes et encore plus celles aux légumes verts, elles ne doivent pas se préparer deux jours à l’avance car elles s’oxydent très vite mais aussi font perdre leurs vertus vitaminiques.

***La sarriette peut être remplacée par une autre herbe aromatique et comme beaucoup d’herbes aromatiques, elle perd de son parfum lors de la cuisson, c’est pourquoi, il est préférable de la mettre en fin de cuisson dans la soupe chaude.

*Pour le décor, quelques petites feuilles de sarriette ou d’autres herbes aromatiques mais aussi des fleurs de bourrache ou d’autres fleurs.

**La crème fraîche peut être travaillée en crème Chantilly salée, il faudra alors la déposer sur la soupe froide avant de servir.

Par personne :

1 carotte nouvelle

½ courgette

2 c à s de tiges d’oignons nouveaux

1 c à s de crème fraîche**

1 c à s de sarriette finement ciselée***

Sel et poivre

Pour le décor*, quelques feuilles de sarriette ou autre

Eplucher et détailler en tous petits morceaux tous les légumes. Dans un faitout, les placer avec de l’eau à hauteur + 1 hauteur d’eau, ajouter les tiges d’oignon. Saler et poivrer et porter à ébullition puis baisser la flamme et cuire 20 min à feu modéré. Ajouter la crème et la sarriette dans la soupe encore chaude, remuer et laisser refroidir. Décorer* avant de servir.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine