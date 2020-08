Soupe melon- framboises

Une soupe à servir à l’apéritif, en « soupe » ou en dessert !

Par personne :

2 parts de melon détaillées en fines tranches

1 louche de framboises

1 c à s de vin apéritif aux fruits rouges (ou autre) ou du jus de pommes ou de l’eau

Quelques feuilles de menthe ou autre pour le décor.

Mixer grossièrement la moitié du melon et la moitié des framboises. Incorporer le vin ou le jus ou l’eau. Dans l’assiette ou la coupe, verser la préparation, dans le centre, verser le melon restant et sur le pourtour, dresser les framboises. Placer au frais 15 min. Décorer et servir.

Belle cuisine à tous, Régine