St-Pée-sur-Nivelle : La noisette des Pyrénées-Atlantiques connaît un véritable succès

Les noisetiers font leur apparition au Pays basque ces dernières années, mais il est vrai qu'il est difficile d'en produire partout. Pour obtenir de belles noisettes il est important d'avoir beaucoup de soleil mais aussi de pluie pour permettre une bonne pousse du noisetier. Le climat du Pays Basque est idéal pour produire et récolter les fruits à coque. Vincent Trébez en produit depuis plusieurs années sur la commune de St-Pée-sur-Nivelle.

La noisette en plus d'être bonne crue ou dans un gâteaux, celle-ci est riche en protéines, en fibres et en lipides. Il n'est pas étonnant de la retrouver dans la consommation des sportifs ou de ceux qui veulent perdre du poids la noisette est un fruit très nourrissant et rassasiant. De nombreuses études ont aussi démontré que les noisettes pouvaient réduire le cholestérol.

Vincent Trébez, notre producteur de noisettes à St-Pée-sur-Nivelle vous propose tout au long de l'année des noisettes sous différentes formes : noisettes en coque, noisettes décortiquées, huile vierge de noisettes de première pression à froid, poudre de noisettes, crème de noisettes, noisettes à la fleur de sel, délice miel noisettes, noisettes apéritives grillées, à la Fleur de sel de Salies-de-Béarn, au piment d'Espelette, noisettes caramélisées, noisettes au chocolat, caramel à la noisette, cookies à la noisette. Si vous souhaitez découvrir l'univers de la noisette de St-Pée-sur-Nivelle, rendez-vous sur la boutique en ligne de Vincent.

La noisette se décline aussi en recettes

Patricia, notre auditrice vous offre sa recette du crumble salée aux noisettes Copier

Notre chef Lilianne Otal vous propose une salade avec des légumes râpés. Prenez une Papaye verte, des carottes et des courgettes. Râpez tous les légumes et ajoutez-y des noisettes concassées. Pour donner du goût ajoutez-y de la sauce soja, et du citron vert. Mélangez le tout et disposez tout cela au frigo pour avoir une salade bien fraîche au vu des températures de ces derniers jours

Jean, notre auditeur de Mont-de-Marsan vous propose une recette de brie affiné aux noisettes. Prenez un fromage blanc, fouettez-le et poivrez le fromage. Ajoutez-y du paprika. Mélangez avec de la ciboulette hachée et des noisettes grillées. Ouvrez votre brie sur la moitié, et mettez la préparation au milieu et refermez le brie. Mettez le fromage au frigo pendant 48h, et dégustez votre fromage avec une bonne salade.