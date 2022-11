« Sublimes, les produits du marché à la vapeur douce », par Stéphane Gabrielly

Stéphane Gabrielly présente, aux éditions Albin Michel, son livre « Sublimes, les produits du marché à la vapeur douce »

ⓘ Publicité

Stéphane Gabrielly - Editions Albin Michel

UNE CUISSON SANTÉ QUI...

- préserve la plupart des nutriments et des vitamines

- élimine les pesticides de surface et autres toxiques

UNE CUISINE GOURMANDE QUI...

- respecte la qualité des produits

- conserve les textures

- accentue les couleurs

- développe les saveurs

UNE CUISINE rapide, économique en eau et en énergie

loading

« Sublimes, les produits du marché à la vapeur douce » , par Stéphane Gabrielly, est paru aux éditions Albin Michel.

Émincé de canard thaï-landais ; une recette de Stéphane Gabrielly - Editions Albin Michel

Émincé de canard thaï-landais

Remise en température :

2-3 h Marinade : 1 nuit au réfrigérateur Préparation : 20 min Cuisson : 6-7 min (magrets), 5 min (tagliatelles de riz)

Préparation :

Matériel

1 mandoline japonaise

Pour 4 personnes

2 magrets de canard fermier de 400 g avec pea

1 cuil. à soupe de

Marinade thaïe

Voir p. 15 (10 min)&

Légumes croquants

1 petit concombre 2 carot

1 oignon nouveau 1/4 de botte de coriandre Sel

Tagliatelles de riz

1 paquet de

6 à 8 cuil.

Sel fin

Finition

2 cuil. à soupe de noix de cajou&nbs

2 cuil. à soupe de c

2 cuil. à soupe de sésame blond

Poivre du moulin

1. La remise en température des magrets (la

Sortez les magrets de canard du réfrigérateur au moins 2 à 3 h à l’avance. Retirez leur peau grasse : à l’aide d’un couteau bien aiguisé, soulevez la peau et passez la lame du couteau entre le gras et la chair. En principe, cela vient tout seul. Assaisonnez les magrets de gros sel gris sur toutes leurs faces. Couvrez-les et laissez-les revenir

leur peau grasse : à l’aide d’un couteau bien aiguisé, soulevez la peau et passez la lame du couteau entre le gras et la chair. En principe, cela vient tout seul. Assaisonnez les magrets de gros sel gris sur toutes leurs faces\

à température ambiante pendant au moins 2 à 3 h\

2. La marinade des magrets (la veille)

Mettez les magrets dans le tamis et faites-les cu

de marinade pour la salade de légumes et versez le reste sur les magrets refroidis. Couvrez de film alimentaire et réservez au réfrigérateur. Au bout de 6 h, retournez les magrets et laissez-les 1 nuit au réfrigérateur.

3. Les légumes croquants (le jour m

Lavez le concombre, taillez-le en tronçons, puis en fines lamelles que vous émincerez en julienne (bâtonnets). Faites de même avec les carottes. Émincez finement l’oignon nouveau et ciselez la coriandre. Mélangez tous les ingrédients dans un bol et assaisonnez de la marinade thaïe réservée. Goûtez et ajoutez une pointe de sel si

4. Les tagliatelles de riz (le jour même)

Sortez les magret

le temps de cuisson indiqué sur le paquet. Quand elles sont cuites, égouttez-les et assaisonnez-les avec les 6 à 8 cuil. à soupe de la marinade, puis mélangez délicatement. Réservez.

5. La finition

Taillez les magrets de canard en fines tranches et réservez-les sur une assiette. Mélangez aux tagliatelles les légumes marinés, répartissez-les dans 4 bols, puis ajoutez l