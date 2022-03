EN IMAGES - Sublimez les coquilles Saint-Jacques avec de jolis produits du plateau du Vercors

Les 19 et 20 mars 2022, Villard-de-Lans se transforme en criée avec l'arrivée de 44 tonnes de coquilles Saint-Jacques en provenance de Saint-Brieuc. Marie Vernay et Franck Daumas ont interrogé les Chefs du plateau pour cuisiner vos coquilles Saint-Jacques.

Jean-Christophe Couvat travaille la coquille Saint-Jacques avec un pesto d'ail des ours.

Marie Vernay et le Chef André Buisson en cuisine © Radio France - Edwige Guérard des Lauriers

Des coquilles à la sauce Bouillabaisse

Le Chef André Buisson poursuit notre voyage gustatif, depuis Saint-Brieuc vers le vieux port de Marseille avec sa sauce Bouillabaisse. La coquille poêlée est accompagnée d'une purée de panais relevée grâce à une huile de truffe.

Franck Daumas en goûteur © Radio France - Edwige Guérard des Lauriers

Des coquilles sur un lit de tagliatelles de légumes du printemps

L'asperge verte fait son apparition sur nos étals à la veille du printemps. Le Chef Jean-Christophe Couvat nous propose des tagliatelles de légumes frais, asperges et carottes pour arranger les coquilles Saint-Jacques. Elles sont là poêlées et assaisonnées d'un pesto d'ail des ours du plateau.

Claude Ruel, fondateur et organisateur de la fête de la coquille à Villard-de-Lans © Radio France - Cléo Pipaud

Les festivités se poursuivent ce week-end du 19 et 20 mars 2022. Plus d'une trentaine de Chefs se relaient pour sublimer ces coquilles Saint-Jacques.