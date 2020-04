Sucrée, acidulée, parfum des bois, la fraise s'invite dans vos cuisines!

Avec les beaux jours reviennent les fraises. On trouve de nombreuses variétés de fraises. Formes, couleurs, saveurs... pour trouver votre préférée, un seul moyen : les goûter ! et pour nous aider à les préparer autrement qu'avec de la chantilly, Isabelle Wagner, Chef Jésus et leurs invités.

1 000 ans avant notre ère, les Romains la cultivaient dans leurs jardins. Elle était déjà appréciée pour son goût et son parfum. Ils cueillaient aussi les fraises des bois ou fraises sauvages pour leurs vertus thérapeutiques et en faisait des masques de beauté. La fraise (Fragaria vesca en latin), doit son nom à son parfum exquis, sa « fragrance ». Très certainement originaire des Alpes, la fraise des bois est connue depuis l'Antiquité où elle fait l'objet d'une cueillette miraculeuse tant elle est prolifique. Beaucoup plus tard Jean-Baptiste de La Quintinie, jardinier de Louis XIV, lui fit les honneurs de son extraordinaire potager. Il les récoltera sous châssis pour le plus grand plaisir du Roi qui en faisait, dit-on, une grande consommation. Bref autant dire qu'avec la fraise on parle carrément d'une star historique!

Le tartare de mulet aux fraises

Et non vous ne rêvez pas! vous avez bien lu, et Chef jésus l'a bien expliqué dans cette Vie en Bleu , confinée en cuisine, la fraise s'accommode de tout y compris du poisson. Bien entendu, pour ne gâcher ni le mulet ni la fraise il vaux mieux écouter les conseils du Chef. Voici donc Chef Jésus , depuis son Atelier/Cuisine au micro France Bleu Gironde et France Bleu Périgord. Tandis qu'Isabelle Wagner prend des notes.

Tartare de mulet aux fraises

"Ca peut paraître étonnant d'associer du poisson avec de la fraise, moi je fais souvent ça avec du mulet..." Chef Jésus Hurtado

Tartare de poisson aux fraises © Getty - VW Pics/contributeur

Et l'homme inventa la Ciflorette!

Depuis 2009, l'Association Interprofessionnelle de la Fraise du Lot-et-Garonne a obtenu le premier Label Rouge Fraise pour les variétés Gariguette, Ciflorette et Charlotte. Les Fraises Label Rouge sont produites, élaborées et commercialisées selon un Cahier des Charges strict offrant des garanties de qualités supérieures. Elles sont de forme régulière, cueillies au stade optimal de maturité et dont la coloration est typique de la variété. Au niveau gustatif, elles sont intenses en sucre, en arôme de fraise et en odeur de fraise. Pour nous en parler Isabelle Wagner et Chef Jésus ont convié un grand Chef : Michel Dussau qui tient "La Table" à Agen.

Les Fraises Label Rouge

La Gariguette © Getty - Jarry/Tripelon / Contributeur

Escalope de Foie gras aux fraises

On peut toujours compter sur les amis de France Bleu Gironde et France Bleu Périgord pour nous suggérer de bonnes idées. Aujourd'hui c'est Eric qui propose sa recette : une escalope de foie gras aux fraises.

Escalope de foie gras aux fraises selon Eric

" Il vous faut un joli foie gras de canard , du Périgord évidemment, pas chauvin du tout, et des fraises du Périgord également!" Eric du Périgord

Foie Gras © Getty - Lawrence K.HO / contributeur

Bon confinement et bon appétit!