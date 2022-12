Tables de fêtes en circuits-courts : Marc Foulon fume ses poissons avec amour

Des produits de très haute qualité travaillés de façon artisanale. Fumage, salage, affinage et tranchage, autant d'étapes nécessaires à l'obtention d'un produit qui éveille les papilles et embellit les tables de fêtes.

Une rencontre, du travail et un succès presque immédiat

C'est à la suite d'une rencontre avec un saurisseur (spécialiste du fumage de poissons) dans les forêts du Jura que Marc Foulon décide de se lancer dans l'aventure. Un pari pour le moins osé : fumer du poisson sur des terres iséroises connues pour leur viande n'était pas une mince affaire. Mais très vite, les clients sont conquis et le succès s'installe. A l'origine, le "fumoir" de Marc était situé dans le quartier de la Pyramide à Vienne, connu pour la grande table étoilée de Patrick Henriroux. Quatre ans plus tard, en 2021, les commandes affluent et Marc déménage son laboratoire à l'extérieur de la ville. Il conserve cependant sa petite boutique de produits fins au 25 cours de Verdun à Vienne. Le laboratoire s'agrandit, ses équipes aussi : "J'étais quasiment seul à la création, nous sommes désormais 9 à travailler dans ce labo" confie-t-il.

Marc Foulon, créateur du fumé des gourmets devant son fumoir © Radio France - E.GAWRON

Un travail artisanal à chaque étape

Pour satisfaire sa clientèle, Marc Foulon développe chaque jour de nouvelles recettes : "Tous les poissons possèdent une chair différente. Le procédé du fumage prend plus ou moins de temps selon que je fume du saumon, du thon ou du haddock. Et je mets un point d'honneur à travailler mes produits de façon artisanale" rappelle-t-il. A ses côtés, un personnel impliqué, présent à chaque étape pour fumer, saler les chairs au sel de Guérande, affiner, trancher et conditionner. "Même si nous avons investi dans quelques machines pour trancher et conditionner nos poissons, la plus grande partie de notre travail est faite à la main" rappelle Marc.

Une équipe impliquée travaille de manière soignée au cœur du laboratoire © Radio France - E.GAWRON

Un fumage doux et parfumé

La grande diversité des produits travaillés exige un temps de fumage et de salage étudiés. Pour que la saveur de ses poissons (mais aussi de ses fromages) soit la plus agréable et la plus douce possible, Marc a choisi de fumer ses produits au bois de hêtre. "Une essence équilibrée, plus discrète que le bois de chêne, dont le goût prononcé annihile quelque peu la saveur des poissons". Technique de conservation très ancienne, le fumage était autrefois utilisé pour conserver les aliments. Aujourd'hui, on le choisit pour rehausser la valeur gustative de certains produits.

Comment magnifier un poisson fumé sur une table de fête ?

Sur des toasts beurrés, réhaussés d'une larme de jus de citron, accompagnés de pommes de terre à l'eau, les poissons fumés aiment la simplicité d'accompagnement. N'hésitez pas à choisir un filet de saumon non tranché que vous couperez comme du pain. Sa saveur sera encore plus agréable.

Des produits à retrouver en boutique

Saumon fumé, truite fumée élevée en Isère mais aussi thon, haddock, fromage à raclette du vercors et plats cuisinés, le fumé des gourmets vous attend à Vienne, 25 cours Verdun et sur Internet ainsi que sur Facebook .

Thon, haddock, saumon, truite et fromages sont proposés à la vente au coeur de la boutique viennoise © Radio France - E.GAWRON