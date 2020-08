Une cocotte en fonte peut remplacer le tagine (le contenant). Une recette qui peut aussi se déguster froide avec 1 c à c de vinaigre.

Tajine au poulet et légumes

Une cocotte en fonte peut remplacer le tajine (le contenant).

*Le citron confit peut être remplacé par ¼ de citron non traité coupé en morceaux. L’accompagnement peut être, des pommes de terre, de la semoule de blé ou du millet en grain. Une recette qui peut aussi se déguster froide avec 1 c à c de vinaigre.

Par personne :

1 blanc de poulet détaillé en fines lanières

½ c à c de miel

½ citron confit* détaillé en morceaux

½ c à c d ‘épices à Tajine (Raz el Hanout) + 2 p

1/3 c à c de cumin +2 p

Sel et poivre

1 carotte

1 oignon

Quelques feuilles de chou kale (ou autre)

1 c à c d’huile ou de beurre (si possible clarifié)

La veille. Dans un saladier, déposer le miel, le citron, les épices, mélanger. Ajouter la viande et mélanger. Eplucher et émincer l’oignon, l’ajouter et mélanger. Couvrir et laisser reposer toute une nuit dans un endroit frais.

Le jour « J ». Au moins 2 heures avant la cuisson, découvrir et remuer et laisser la cocotte à T° ambiante. Eplucher, laver les légumes et les détailler en morceaux. Préchauffer le four 10 mn Th 6 (180°). Dans une cocotte ou un plat à tajine, chauffer la matière grasse, prélever les morceaux de volaille marinés et les faire dorer. Puis ajouter le reste de la marinade et les légumes et mélanger. Poivrer et mélanger. Ajouter les légumes et mélanger. Ajouter de l’eau à mi-hauteur, couvrir et mettre au four, cuire 35 mn Th 6, saler, mélanger, ajouter les pincées d’épices, mélanger et servir.

Belle cuisine à tous, Régine