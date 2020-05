Tarnos : Les fruits rouges arrivent dans nos assiettes

L'été approche, le soleil est déjà bien présent, et les fruits et légumes de saison arrivent aussi. Déclinés en dessert, les fruits rouges sont les stars de la saison chaude. La fraise reste le fruit rouge star de cette période. Aujourd'hui nous vous proposons de découvrir la fraise de Tarnos.

Le confinement aura au moins permis à bon nombre d'entre nous de se réapproprier notre cuisine. Beaucoup ont pris ou repris le plaisir de cuisiner, de se faire à manger avec de bons produits de chez nous. Cela aura permis au moins de mettre en lumière les différents producteurs qui nous proposent tout au long de l'année de bons produits. C'est le cas de Pierre Laporte, producteur de fruits rouges sur la commune de Tarnos dans les Landes. Les ventes de ses fruits ont fait un bond pendant le confinement, preuve de la qualité des produits et de l'inquiétude de beaucoup de mieux manger.

Les pieds de fraises sont plantés dès le mois de décembre sur l'exploitation de Pierre Laporte en hors sol. Les fraises sont ensuite récoltées à la moitié du mois d'Avril. Sur une saison, celui-ci propose entre 10 et 20 tonnes de fraises pour le plus grand plaisir des consommateurs de plus en plus nombreux.

Les fraises déclinées en dessert

Le producteur Tarnosien Pierre Laporte et la chef Liliane Otal nous offrent des recettes à bases de fraises Copier

Tous les jours, nos chefs vous propose des recettes facile à réaliser chez vous. Aujourd'hui notre chef Liliane Otal vous propose de réaliser une mousse de fraise. Pour réaliser ce dessert comme notre chef, prenez des fraises de votre producteurs, 25 cl de crème liquide ou fleurette très froid , 30 à 50 g de sucre glace selon les goûts et 1 sachet de sucre vanillé.