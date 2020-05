Tarte aux légumes verts réalisée avec « la pâte chaude » !

Tarte aux légumes verts (poireaux, oignons nouveaux et/ou épinards)

Cette tarte peut être accompagnée de saumon fumé, de jambon cru, de fromage à pâte persillée, de cèpes ou de girolles, etc.

Les ingrédients sont pour une personne. Pour 6 personnes (moule de 26 à 28 cm), il suffit d’ajouter de multiplier par 4 les ingrédients aussi bien de la pâte que ceux de la garniture. Pour le temps de cuisson, il faudra ajouter 5 min par personne.

Les légumes doivent garder leur couleur verte et ainsi ils garderont leur gout !

Les légumes verts et notamment les feuilles vertes se sont toutes appelées « épinards » jusqu’au milieu du XIXe siècle. Attention, il faut peu les saler car elles gardent fortement le gout du sel.

Par personne :

Pour la pâte, 50 g de farine, 25 g de beurre, 3 c à s d’eau, 1 p de sel.

Pour la garniture,

1 feuille de blette lavée ou 2 louches d’épinards frais équeutés et lavés

2 poireaux nettoyés ou 10 oignons nouveaux nettoyés et blancs ôtés

Sel, poivre

1 c à s de crème fraîche

½ œuf battu

Pour graisser le moule, du beurre ou de la margarine ou du papier sulfurisé

La garniture. Emincer très finement les légumes verts. Les déposer dans une poêle avec ½ verre d’eau, un peu de sel et cuire à feu vif jusqu’à totale évaporation de l’eau (les légumes doivent tout de même garder leur couleur verte donc si besoin, les égoutter). Poivrer, laisser tiédir puis incorporer la crème, l’œuf. Incorporer les légumes à cet appareil (à cette préparation). Enfourner sans préchauffage et cuire Th° 7 (210°) 15 à 20 min pour 1 personne et 5 min par personne supplémentaire.

La pâte. Chauffer beurre, eau et sel jusqu’à ce que le beurre fonde puis –toujours sur le feu- ajouter la farine et mélanger jusqu’à former une boule qui se détache des parois de la casserole. Eteindre. A l’aide du dos d’1 cuillère à soupe, étaler la pâte dans le moule graissé et procéder comme indiqué dans la recette.

A demain et gardons le sourire, régine