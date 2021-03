TARTE aux POMMES façon REGINE et sa PÂTE CHAUDE

Une tarte préparée avec une pâte chaude, une pâte magique ! Une pâte qui ne nécessite ni temps de repos, ni rouleau à pâtisserie. Pour garnir cette pâte il est indispensable d’utiliser un appareil « mouillé » tel des fruits à jus ou un flan (sucré comme salé). Elle peut aussi servir à préparer de délicieux petits sablés (sucrés ou salés). Pour indication, pour 1 moule de 28cm multiplier les proportions par 4 et le temps de cuisson par 3.

De râper les pommes avec le petit côté de la pâte donnera une belle humidité et fera sortir les jus des pommes.

Pour parfumer la pâte, ajouter par personne 1/3 de c à c de jus de citron ou 1 goutte d’huile essentielle de citron ou 1 pincée de cannelle en poudre ou même pour d’autres recettes avec cette pâte, ajouter des épices, des liqueurs, des plantes aromatiques, à chacun d’imaginer !

Par personne :

1 portion de pâte (voir recette)

2 pommes épluchées et râpées avec le petit côté de la râpe

Facultatif 1 petite brisure de beurre.

Préparer la pâte selon la recette ci-dessous, l’étaler et dessus répartir les pommes. Déposer le beurre et enfourner sans préchauffage. Cuire pour 1 petit moule 20 min Th 7 et pour un grand moule 60 min.

Pâte chaude

Par personne :

25 g de beurre, 3 c à s d’eau, 1 p de sel, 50 g de farine.

Chauffer beurre, eau et sel jusqu’à ce que le beurre fonde puis –toujours sur le feu- ajouter la farine et mélanger jusqu’à former une boule qui se détache des parois de la casserole. Eteindre. A l’aide du dos d’1 cuillère à soupe, étaler la pâte dans le moule graissé et procéder comme indiqué dans la recette choisie.

Belle cuisine à tous, régine