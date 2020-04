Tarte aux pommes ou mousse au chocolat, les enfants adorent !

Vous avez le choix pour le dessert : tarte aux pommes ou mousse au chocolat et langues de chat ! 2 grands chefs de Côte d'Or vous livrent leurs recettes et leurs astuces pour réussir vos pâtisseries de confinement !

Pendant le confinement, on cuisine ensemble avec les grands chefs de la région. Aujourd'hui, les desserts sont à l'honneur, on les fait avec les enfants et on les déguste en famille !

Première recette signée Lucile Darosey, Chef Pâtissière du Restaurant Loiseau des Ducs à Dijon



Lucile Darosey, pâtissière pro, confinée à la maison... - Côte d'Or Tourisme

A vous de réaliser la tarte aux pommes du dimanche :

A la fin du confinement, ... allez donc vous régaler au Restaurant Loiseau des Ducs à Dijon !

Restaurant Loiseau des Ducs - Relais Bernard Loiseau

Deuxième recette proposée par Jordan Billan, Chef au Restaurant le Cèdre de Beaune :

Jordan Billan, Chef du Cèdre à Beaune - Hostellerie Cèdre Beaune

Au programme : mousse au chocolat, soupçon de café et langues de chat vanille :

"A prévoir bientôt" : aller tester la cuisine du Cèdre à Beaune !