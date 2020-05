Tarte ou tartelettes au chocolat avec une pâte sans farine (donc sans gluten)

Une pâte à tarte faite avec de la pomme de terre pour ceux qui ne peuvent pas absorber le gluten et les autres, c’est possible et délicieux ! Pour une tarte au chocolat, il faut une ganache (mot du jour). Une recette, encore une fois, pour les petits et les grands.

Tarte chocolat (pâte sans farine)

Le premier ingrédient qui doit être indiqué sur unetablette de chocolat à pâtisser est : PÂTE de CACAO (et surtout pas sucre !). La texture de la ganache dépend de la crème, pour obtenir une texture plus « solide » il suffit de re-chauffer la ganache et d’ajouter un peu de chocolat.

Choisir une variété de pomme de terre qui convient aux purées.

Ne jamais utiliser un mixeur pour faire de la purée car cela donne une texture gluante.

Par personne :

Pour la pâte

1 pomme de terre moyenne, épluchée, coupée.

1 c à c de cacao sucré

Pour la garniture,

25 g de chocolat à pâtisser coupé en morceaux

25 g de crème fraîche à T° ambiante

Pour graisser le moule, du beurre ou de la margarine ou du papier sulfurisé

La garniture. Chauffer la crème fraîche puis lorsqu’elle commence à bouillir, incorporer le chocolat. Baisser la flamme et remuer sans cesse jusqu’à épaississement. Laisser refroidir, réserver.

La pâte. Mettre la pomme de terre dans une casserole avec de l’eau à hauteur puis la cuire. Elle doit être bien cuite. Préchauffer le four Th 7 (210°). A l’aide d’un presse-purée l’écraser le plus finement possible. Alors que la purée est encore chaude, incorporer le cacao. Graisser le moule, déposer la pâte et l’étaler à la fourchette. Enfourner et cuire (pour 1 tartelette)10 à 15 min. entrouvrir le four et laisser refroidir.

L’assemblage. Démouler. Garnir avec la ganache décorer avec des fleurs ou de la menthe et déguster !

A demain et gardons le sourire, régine