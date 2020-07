Une tarte vraiment « rapide » ! Wraps ou feuilles de brick, courgettes, basilic et l’affaire est dans le « sac » ou mieux dans l’assiette !

Tarte rapide aux courgettes et basilic

Tarte rapide aux courgettes et basilic

Tarte rapide aux courgettes et basilic

Une tarte vraiment « rapide » !

*A la place des wraps peuvent être utilisées des feuilles de brick, en prévoir 4. **Si les courgettes sont taillées en tagliatelles c’est pour donner un gout différent car en cuisine c’est la forme qui fait le gout !

Pour 4 personnes :

2 galettes de blé (30 cm de diamètre) pour wraps*

4 courgettes épluchées et coupées en tagliatelles** avec le couteau économe

3 p de sel, 3 p de poivre

2 c à s de basilic ciselé

1 c à s d’huile d’olive.

Dans un moule à tarte, déposer les galettes. Dessus répartir la moitié des tagliatelles et saupoudrer avec la moitié du basilic. Recouvrir avec le reste des courgettes. Dessus répartir le reste du basilic, le sel, le poivre et l’huile. Enfourner sans préchauffage et cuire 40 mn Th 6 (180°). Servir chaud, tiède ou froid.

Belle cuisine à tous, Régine