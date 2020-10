Tartelette pommes, boudin noir, saint Jacques et beurre blanc au cidre

INGREDIENTS :

- pâte feuilletée

- boudin noir

- pommes

Noix de saint-Jacques

- beurre

-cidre

LA RECETTE :

La pâte feuilletée est précuite entre 2 plaques de four pour qu'elle reste bien fine. Ensuite, vous faites un rond de pâte feuilleté d'e une couche par-dessus de pommes cru en lamelles.

Puis vous coupez le boudin froid, après avoir enlevé la peau, en rondelles, et vous les mettez sur les deux couches de pommes. A mettre au four pendant 10 mn. Vous sortez votre tartelette et vous mettez en rosace la noix de saint-Jacques coupée en fine tranches.

On remet la tartelette au four 3 mn. On dispose dans une petit assiette et on nappe avec un beurre blanc au cidre

Matthieu Koenig chef de l'arbre vert à Berrwiller - Yzabel chalaye

Le chef Matthieu Koenig nous présente son ustensile fétiche, un aiguiseur de couteaux. On passe les couteaux au niveau de la fente, et les deux parties en métal reliées à un ressort aiguisent. Il s'en sert tous les matins dans son restaurant

Retrouvez l'émission consacrée au boudin noir avec Matthieu Koenig, le chef du restaurant Koenig-l'Arbre vert à Berrwiller