Tartelettes de choucroute crue par Joël Philipps, le chef du Cerf à Marlenheim

Prendre une pâte brisée qu'on cuit à blanc. Mettre la choucroute crue sur la tartelette (vous pouvez aussi faire une tarte pour plus de convives).

Dessus, posez un filet de poisson fumé, de silure, de saumon ou de truite. En version viande, une belle tranche de lard ou une charcuterie alsacienne

A côté, vous faites une vinaigrette. Pour cela réduire le jus de choucroute dans une casserole, laissez refroidir, rajoutez de l'huile de pépin de raisin dans lequel on aura fait infuser des baies de genièvre. Tapissez votre tartelette avec cette vinaigrette, et accompagnez d'un assaisonnement fait de moutarde à l'ancienne, miel, fromage blanc et quelques herbes du jardin

Bel dégustation !

Joël Philipps le chef du Cerf à marlenheim © Getty

L'ustensile fétiche de Joël Philipps c'est un couteau japonais qui le suit depuis toujours et qui est devenu son porte-bonheur

