TARTELETTES SURPRISES

TARTELETTES SURPRISE

Les fruits peuvent être des pêches, des poires, des prunes, des cerises, des framboises… On peut ajouter de la crème Chantilly. Il est préférable que la confiture utilisée soit en accord avec les fruits. L’huile est à répartir en petite quantité aussi bien sur les fruits que sur la glace.

Pour 12 tartelettes :

Pâte sablée (voir recette ci-dessous), des fruits frais selon la saison, de la glace à la vanille, 1 c à s de yaourt mélangé à de la confiture ou du miel et facultatif un peu d’huile de pépins de courge ou de noisettes ou de noix.

Une fois la pâte sablée prête, l’étaler au rouleau, la partager et la répartir dans des moules individuels. Enfourner sans préchauffage et cuire 10 à 15 mn Th 7 (210°). Sortir du four et laisser refroidir. Pendant ce temps, préparer le yaourt. Eplucher les fruits et les détailler en petits morceaux et préparer les boules de glace qu’il faudra laisser au congélateur jusqu’au service. Une fois refroidies, démouler les tartelettes. En garnir 6 avec les fruits. Préparer des petites coupelles avec le yaourt et d’autres avec l’huile. Juste avant le servir garnir les 6 tartelettes avec les glaces et servir

Pâte sablée

D’utiliser du beurre fondu puis refroidi donne une pâte plus parfumée. Le mélange crème fraîche/beurre donne une pâte sablée plus souple. Ne pas trop pétrir et malaxer la pâte sablée sinon, à la cuisson, elle sera plus dure. La pâte peut reposer plus d’1 h au frais mais surtout doit respirer à T° ambiante avant d’être utilisée !

Pour 1 tarte de 26 cm de diamètre ou 12 tartelettes :

250 g de farine, 50 g de crème fraîche épaisse, 70 g de beurre fondu et refroidi, 100 g de sucre en poudre, 1 œuf, 1 p de sel.

Mélanger ensemble, crème fraîche et sucre jusqu’à obtenir une préparation presque mousseuse. Ajouter la farine et le sel et mélanger à la fourchette. Ajouter le beurre et mélanger du bout des doigts comme pour détacher des grains de sable. Ne pas malaxer car, à la cuisson, cela rend la pâte dure. Laisser reposer au moins 1 h au frais ainsi la pâte devient plus homogène. Sortir du frais, attendre 30 mn à T° ambiante afin qu’elle soit plus facile à travailler et s’en servir comme conseillé dans la recette.