Tartine de poivrons confits et magret de canard fumé

Cette tartine salée et croustillante peut-être servie en plat avec une salade ou coupée en morceaux pour un apéritif dînatoire. Dans cette vidéo Yannick vous explique comment éplucher et confire des poivrons pour réaliser cette recette de tartine colorée et parfumée.

Les ingrédients pour la recette de tartine de Yannick :

2 poivrons : 1 rouge + 1 jaune

De l'huile de sésame grillé

Du vinaigre de Xérès

De l'huile d'olive

1 gousse d'ail épluchée

Du gingembre frais

Des graines de sésame blondes

80g de magret de canard fumé

Des tartines de pain

Sel + poivre

Couper la tartine pour un apéritif dînatoire - Marie-Brigitte Leflot

